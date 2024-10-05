Tasarruf tedbirlerine uyan ilk bakan ortaya çıktı! Beş yıldızlı yerine uygulama otelinde kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdat Yılmaz’ın açıklamaları sonrası TBMM Genel Kurulu’nda, onaylanan kamuda tasarruf tedbirleri 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Söz konusu kanun kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında öğretmenlerin çayından, okuldaki temizlik personeline kadar birçok noktada kısıtlamaya gidilirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tasarrufa uyan bakanların başında geldiği ortaya çıktı.

UYGULAMA OTELİNDE KALDI

Okullardaki su ısıtıcısı ve öğretmen çayını kısıtlamasıyla tepki çeken Bakan Tekin’in tasarruf tedbirleri kapsamında Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin uygulama otelinde konakladığı öğrenildi.

HAZİNEDEN 3 BİN LİRA TASARRUF

Edindiğimiz bilgilere göre, Bakan Tekin'in kaldığı Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin uygulama otelinin gecelik fiyatı 1300 lira. Kayseri'de bulunan diğer beş yıldızlı otel fiyatlarının da 4300-4500 lira arasında olduğunu göz önünde bulundurursak, Bakan Tekin bir gecelik konaklama için Hazine'den 3 bin liralık tasarruf ettiği ortaya çıkıyor.