Tasarruf yine eğitimden oldu! İdareciler sıraları ikinci elden satın alıyor

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) Eskişehir Şube kurucusu Faik Alkan, eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Alkan, ekonomik tasarruf tedbirlerinin eğitim üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaparak, okullarda donanım yetersizliği yaşandığını belirtti.

Okul yönetimlerinin, öğrenci sıralarını karşılamak için ikinci el piyasalardan yararlanmaya başladığını dile getiren Alkan, "İdarecilerimiz sıraları bulabilmek için ikinci el piyasasına yöneldiler. Oradan sıra tedarik etmeye başladılar" dedi.

"OKUL İDARECİLERİ İKİNCİ ELE YÖNELDİ"

Okullarda donanım sorunu olduğunu söyleyen Alkan, "Gerçekten bizim ülkemizde şu anda eğitimde yaşadığımız en temel sıkıntılardan bir tanesi bu tasarruf tedbirlerinin yarattığı sonuçlar. Bunları veliler olarak ve aynı zamanda eğitim çalışanları olarak birinci derecede hissetmeye başladık. Örneğin birçok yeni açılacak okulumuzda veya nakil olacak okullarımızda şu anda temel sorunlardan bir tanesi donanım sorunu. Hatta biraz ironi olacak ama idarecilerimiz sıraları bulabilmek için ikinci el piyasasına yöneldiler. Oradan sıra tedarik etmeye başladılar. Gerçekten çok büyük bir sorun. Belki de bizi, Eskişehir’i en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi zaten tam gün eğitim yapan okullarımız çok az. Özellerdeki fiyatlar gerçekten çok yüksek” ifadelerini kullandı.

"TASARRUF TEDBİRLERİ EĞİTİMİ VURACAK"

Son dönemlerde velilerle çok sık telefonlaştığını belirten Alkan, şunları söyledi: “Velilerimizden çok sık telefonlar almaya başladık çünkü orası çalışan anne babalar için önemli bir yerdi. Çocuklarını sabah 9'da bırakıyorlardı, akşam 17’de alıyorlardı. Öğretmen arkadaşlarımız da mesai saatlerinde ders verdikten sonra çocuklar bu halk eğitimden gelen öğretmenlere emanet ediliyordu. Sistem bir şekilde yürüyordu. Fakat tasarruf tedbirleri kapsamında artık halk eğitimden buraya eğitmen kaydırılması mümkün olmayacak. Dolayısıyla veliler de öğrencilerini erken almakla karşı karşıya. Çünkü öğretmenlerin en fazla maksimum öğlen araları, teneffüsleri en üst seviyede artırsa bile okul idaresi, öğretmenin 16:00’da okuldan ayrılması gerekiyor. Velilerimiz bu duruma isyan ediyorlar. Biz ÖVDER olarak başından itibaren şunu söylüyoruz: Eğitimde tasarruf olmaz. Çünkü gerçekten Eskişehir eğitim ortamı olsun Türkiye'de temel sorunlar var ve bütün her şey, okulların bütün giderleri veliler tarafından karşılanıyor. Velilerin sesini dinlemek lazım. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bu iş sadece öğretmenleri okulda tutarak çözülecek sorun değil. Tam gün okul sayısını artırmak lazım. Böyle imkanı olan okullar varsa bunları da açıkçası korumak gerekiyor. Ama bizim anladığımız şu net olarak; bu tasarruf tedbirleri eğitimi vuracak gibi gözüküyor."