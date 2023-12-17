Taşeron işçilerinden ‘tabutlu’ eylem. Gıyabi cenaze namazı kıldılar

Kaynak: İHA
İstanbul'da kamuda çalışan taşeron işçileri, kadro talebiyle Kadıköy’de sıra dışı bir eylem gerçekleştirdi. Üzerinde “Kamu taşeron işçileri” ve “Belediye şirket işçileri” yazan tabutu kaldırıp cenaze namazı kıldılar.

Kamuda taşeron olarak çalışan işçiler, Kadıköy’de yaptıkları eylemde taleplerini dile getirdi. Eyleme çok sayıda sendika destek verdi.

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İŞÇİLERDEN 'TABUTLU' EYLEM

Çeşitli pankart ve sloganların yer aldığı eylemde ayrıca sıra dışı olarak üzerinde “Kamu taşeron işçileri” ve “Belediye şirket işçileri” yazan tabutu kaldıran işçiler, bir temsilci imam eşiliğnde cenaze namazı kıldılar.

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Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Çalışanları Derneği adına konuşan Tamer Kızılgün, “Bütün sistem alt yapısı bizde, bütün kişisel veriler bizde. Bunların kadrosuz bir şekilde yürütülmesi zaten büyüklerimiz tarafından kabul ediliyor. Deniliyor ki, ‘Evet burada taşeron olmaz, sizin kadrolu olmanız gerekli’ deniyor. Bu düzenlemenin yapılıp bizleri memnun ve mutlu edeceklerine inancımızı sürdürüyoruz. 7 yıldır demokratik açıdan her türlü hakkımızı aradık. Mağduriyetimizi dillendirmediğimiz alan kalmadı. Bizler kadromuzu bekliyoruz. İnşallah mağduriyetimizin bu sene içerisinde çözüleceğine inancımız tam” dedi.

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