Tatar ile Denktaş ismi Bolu’da ebedileşti…

Teslimiyetçi/Tavizci 4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın KKTC-Türkiye ilişkilerine yaptığı tahribatı, verdiği zararı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kısa sürede ortadan kaldırdı. Tatar, Anavatan Türkiye’ye sık sık yaptığı ziyaretlerle Anadolu’daki kardeşlerimizle sıcak ve kalıcı bağlar kurarak kardeşlerimizin gönüllerine girmeyi başardı. Bir taraftan Kıbrıs sorunu bağlamında milli çizgimizi Anadolu’daki kardeşlerimize anlatırken, diğer taraftan da ülkemize ekonomik katkı sağlayacak şekilde yerinde temas ve toplantılar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı ebedi liderimiz Rauf R.Denktaş’ın, Kıbrıs Gazisi Şerafettin Ahmet Yamaner tarafından yaptırılan heykelinin açılış töreni ve bazı etkinliklerde bulunmak üzere geçtiğimiz hafta Bolu’ya gitti. Cumhurbaşkanı Tatar’a katıldığı etkinliklerde Bolu halkının yoğun ilgisi görmeğe değerdi. Kıbrıs Gazisi Yamaner’in Kıbrıs davamıza ve rahmetli Denktaş’ın isminin ebedileşmesi için gösterdiği çabalara, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın heykelin açılışı ve önemli bir caddeye Rauf R. Denktaş’ın isminin verilmesi nedeniyle katkılarından dolayı teşekkür ederim. Kıbrıs Türk halkı ilgili tüm makamlarımıza ve Bolu halkına minnettardır. Cumhurbaşkanı Tatar’ın Bolu ziyaretine ben de katıldım. Tatar’a halkın yoğun ilgisinden gurur duydum. Anadolu’daki kardeşlerimizin Kıbrıs Türk halkına olan düşkünlüğünü, milli davamıza olan bağlılığını birkez daha görmek beni oldukça mutlu etti. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’deki muhaliflerinin yersiz tenkitlerine kulak asmamalı ve her fırsatta Türkiye’ye gelerek kardeşlerimizle kucaklaşmayı, davamızı anlatmayı sürdürmelidir. Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin önümüzdeki tanınma sürecindeki destekleri oldukça hayati ve değerlidir.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu’daki temaslarına Bolu Kıbrıs Gazileri’yle yaptığı sohbet toplantısı ile başladı. Tatar, “Eğer bir devletiniz, cumhuriyetiniz varsa, bağımsız, özgür, hür, yaşayabiliyorsanız bunun için bedel ödemeniz lazım. Biz ödedik” vurgusu yaparak, “KKTC hepimizin bir başarı öyküsüdür” dedi.Kıbrıs Gazileriyle her zaman bir araya geldiğini dile getiren Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleşmesiyle bugün KKTC’nin yoluna devam ettiğini belirtti. Tatar, Barış Harekatı gerçekleşmese Kıbrıs’ın bugün bir Yunan adası olacağına dikkat çekti.Kıbrıs’ta mücadelenin hala devam ettiğini ifade eden Tatar, Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin varlığını sürdüğünü belirtti.Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı olmasının önemini belirten Tatar, “Bütün bunlar milletimizin bir başarıdır.” Dedi. Tatar Bolu ziyaretinin 2.gününde “Kıbrıs Türk Milli mücadelesinde Rauf Raif Denktaş” konulu panele katıldı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş da panelde konuşmacı olarak yer aldı. Tatar konuşmasında herkesi selamlayarak, anlamlı toplantıda olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu kaydetti. Bolu’ya Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın heykelinin dikilmesiyle KKTC’nin mücadelesinin yaşatılacağını ve gençlere aktarılacağını dile getiren Tatar, “Bizim mücadelemiz çok uzundur” dedi. Tatar “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mücadelesi Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin esas parametreleridir” diyerek, egemenlik ve devletin vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Rauf Raif Denktaş’ın bir hukukçu olarak Dr. Fazıl Küçük’ten bayrağı devralıp, Kıbrıs Türk halkının hakkını, hukukunu savunduğunu dile getiren Tatar, Denktaş’ın, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin’ kuruluş anlaşmasında Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkının önemini ve Kıbrıs Türk halkının bu şekilde varlığını sürdürebileceğini bildiğini vurguladı.Türk askeri çekildiğinde, garantörlük bittiğinde Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, kültürünü sürdürmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Çok dikkatli olmamız gerek, Kıbrıs’ta büyük bir mücadele içerisindeyiz” dedi. Kıbrıs Türkü’nün büyük Türk milletinin kopmaz parçası olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ta ileride bir anlaşma olacaksa egemen eşitlik temelinde, iki egemen bağımsız devletin iş birliğiyle olabilir” vurgusu yaptı. Tatar, Türkiye’nin tamamıyla bu siyasetin arkasında olduğuna vurgu yaptı. “Biz onun, Cumhurbaşkanı’nın öğrencileriyiz” diyen Tatar, “Rauf Raif Denktaş bizim büyüğümüzdü. Milliyetçi bir insandı. Türk dünyasının lideri haline gelmiştir. Bizlere miras bırakmıştır” vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar Denktaş heykelinin açılış töreninde de alana toplanan yüzlerce kardeşimize seslendi. Tatar, Denktaş’ın, Atatürk’ün fikirlerini ve düşüncelerini, Kıbrıs Türk halkının aydınlık yolunda mücadeleye katkı olarak değerlendirdiğini belirtti. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın en büyük başarısının Türkiye Cumhuriyeti’ni ikna etmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni Kıbrıs davasına inandırması olduğunu vurgulayan Tatar, “Kıbrıs milli davasına bir bütün olarak hepimizin sahip çıkması bizi bugünlere kadar getirmiştir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımı ile Bolu’da tarihi iki gün yaşadık. Denktaş’ın fikirlerinin Bolu’da ilelebet yaşatacak heykelin yapımını üstlenen Kıbrıs Gazisi Ahmet Yamaner’e, ailesine ve katkı koyan herkese binlerce teşekkürler…