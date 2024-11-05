Tatbikata damga vuran sözler: Annemi götürün

Afyonkarahisar'da 3. Bölge Traktör Kazası Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği dağlık alanda traktör kaza yapıp devrildi. Traktöre UMKE ekipleri müdahale etti. Isparta ve Burdur UMKE ekiplerinin de katıldığı tatbikatta senaryo gereği devrilen traktörün altında kalan 7 yaralıya ekipler hızlı bir şekilde müdahale ettiler.

Yaralılar ambulansla hastanelere ulaştırıldı. Tatbikatın bir bölümünde senaryo gereği aynı traktörde ailesi ile birlikte olan ve kazayı yara almadan atlatan bir çocuğun "annemi götürün" diye feryat etmesi dikkat çekti.

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Tatbikatın ardından UMKE'den yapılan açıklamada, "Eğitmen ve gözlemci ekiplerin desteğiyle tamamlanan bu tatbikat, UMKE'nin her şartta vatandaşlarımızın yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı" denildi.