Tatil cennetinde mide bulandıran olay

Dünyanın en ünlü tatil merkezlerinden Majorca’da üst üste gelen tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Tatil cennetinde mide bulandıran olay

İspanya’nın tatil cenneti Majorca, bir İngiliz kadın turiste yönelik cinsel saldırı skandalını konuşuyor.

İspanya’da yaşanan olayda bir kadın turist sabah uyandığında hiç bilmediği bir otelde, iç çamaşırları olmadan uyanınca panikle polise başvurdu.

Yapılan incelemeler sonrasında kadın turistin otelin resepsiyonuna yarı baygın şekilde getirildiği görüldü.

Kıyafetleri üzerinde olan ama iç çamaşırlarını bulamayan kadın, gece eğlenirken tanıştığı bir Fransız turistin ilacına ilaç koyarak kendisini bayılttığını düşündüğünü anlattı.

Bir barda diğer turistlerle eğlendiğini ve sonrasını hatırlamadığını kaydeden kadın, sabah uyandığında hala tam olarak kendinde olmadığını söyledi. Hastaneye kaldırılan ve ilaç testleri yapılan kadının iç çamaşırlarının bulunduğu otel odasındaki bir kişi gözaltına alındı.

Fransız olduğu belirtilen 36 yaşındaki şüphelinin, kadın turistin önceki gece barda tanıştığı dört kişilik gruptan olduğu belirtilendi.

ART ARDA TECAVÜZ VAKALARI

Majorca’da yaz aylarında art arda gelen cinsel taciz ve tecavüz vakaları polisi alarm durumuna geçirmişti.

18 yaşındaki bir İngiliz kızın toplu tecavüze uğraması dünyaca ünlü tatil merkezinde şok etkisi yaratmıştı.

Bir başka olayda da 3 İngiliz turist bir kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla yakalanmıştı.

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