Tatil için geldiği İzmir’de cinayete kurban gitti

Kaynak: İHA
Tatil için geldiği İzmir’de cinayete kurban gitti

Alanya’dan İzmir’e tatil için gelen Rıfat Kapan, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Torbalı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Antalya’nın Alanya ilçesinde çalışan ve dün Pancar Mahallesi’ne gelen 46 yaşındaki Rıfat Kapan ve beraberindeki M.A, ile Y.A, mesire alanında otururlarken üçlü arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Olayın büyümesiyle Y.A., babası M.A.’nın kendisine verdiği silahla Rıfat Kapan’ı sırtından vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Kapan, daha sonra ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine sevk edildi. 6 çocuk babası Kapan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kapan’ın cenazesi savcının incelemelerinden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin şüpheli durumdaki baba-oğul jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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