Tatil için gelmişti: İngiliz turistin sır ölümü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tatil için gelmişti: İngiliz turistin sır ölümü!

Muğla'da 79 yaşındaki Joseph Alexander Gıffor isimli İngiliz turist 26 Temmuz'da kayboldu. 3 günlük aramanın sonunda turist Köyceğiz Çandır Mahallesi'nde ölü bulundu.

Muğla Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ne tatil için gelen İngiliz uyruklu Joseph Alexander Gıffor, 26 Temmuz sabah saatlerinde tekne ile Kaunos mezarlıklarını görmek için Dalyan kanalına açıldı.

Tatil için gelmişti: İngiliz turistin sır ölümü!

Buradan Köyceğiz Çandır Mahallesi'ne geçen İngiliz turistten bir daha haber alınamadı.

Tatil için gelmişti: İngiliz turistin sır ölümü!

Kızı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine kayıp İngiliz turistin arama çalışması başladı. Arama çalışmasına AFAD, Jandarma ve STK arama kurtarma ekipleri katıldı.

Tatil için gelmişti: İngiliz turistin sır ölümü!​​​​​​​

Üç günlük aramanın ardından kayıp İngiliz turist Çandır Mahallesi'nde ölü bulundu.

Tatil için gelmişti: İngiliz turistin sır ölümü!

Tatil için gelmişti: İngiliz turistin sır ölümü!

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