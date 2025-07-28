Tatil için gelmişti: İngiliz turistin sır ölümü!​​​​​​​

Muğla Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ne tatil için gelen İngiliz uyruklu Joseph Alexander Gıffor, 26 Temmuz sabah saatlerinde tekne ile Kaunos mezarlıklarını görmek için Dalyan kanalına açıldı.

Buradan Köyceğiz Çandır Mahallesi'ne geçen İngiliz turistten bir daha haber alınamadı.

Kızı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine kayıp İngiliz turistin arama çalışması başladı. Arama çalışmasına AFAD, Jandarma ve STK arama kurtarma ekipleri katıldı.

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Üç günlük aramanın ardından kayıp İngiliz turist Çandır Mahallesi'nde ölü bulundu.

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