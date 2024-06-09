Tatil planı yapanlar dikkat. Dolandırıcılara karşı uyarı geldi

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması, lise ve üniversite sınavlarının geride kalması ile birlikte çok sayıda vatandaş tatil planı yapıyor. Ancak tatil planı yapanları bazıları dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. İnternet dolandırıcıları, tatil sitelerini kopyalayarak ya da sahte otel ilanları ile vatandaşları dolandırıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, tatil planı yapanları dolandırıcılara karşı uyardı. Yapılan açıklamalarda mağduriyetlerin önüne geçilmesi için vatandaşların yapması gerekenleri anlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların 'tatil fırsatı' ve 'indirimli tatil sepeti' şeklinde e-posta ve kısa mesaj yoluyla gelen linklere dikkat etmesi gerektiğini belirtilerek, rezervasyon yapılacak tesislerle ilgili araştırma yapılması, internet üzerinden araştırma yaparken turizm tesisi belgesinin kamu kurumları nezdinde kayıtlı olup olmadığının ve otelin yıldız sayısı ile varsa otel hakkındaki şikayetlerin tespiti amacıyla 'www.tursab.org.tr' ve 'www.kulturturizm.gov.tr' adreslerinden sorgulama yapılması gerektiğini ifade etti.

ÇOK DÜŞÜK FİYATLARA DİKKAT

Ayrıca otellerin veya seyahat şirketlerine ait internet sitelerinin kopyalanması ihtimali göz önüne alınarak bu internet sitelerinin gerçek olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiği, online siteler üzerinden yapılan rezervasyon sonrası ilgili otelin telefon ile aranarak rezervasyon teyidinin alınması, çok düşük fiyat ile rezervasyon işlemi yapan tesislere yönelik mutlaka araştırma yapılması, ödemelerin otele giriş yapılırken yerine getirilmesi veya bu mümkün değilse acenta şirketine veya ilgili otele ait hesaplara yatırılması gerektiği belirtildi.