Tatilde talihsiz kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Bige Önal, tatil için gittiği Assos’ta talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından tedavi edilen Önal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ACİL SERVİSTE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Olayın ardından hastaneye götürülen oyuncuya acil serviste ilk müdahale yapıldı.

Zehirlenme ihtimaline karşı kontrol altında tutulan Önal, yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildi.

HAYATİ TEHLİKESİNİN OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Hastane kaynakları ünlü oyuncunun hayati bir tehlikesi olmadığını belirtirken, yaşanan gelişme hayranlarını kısa süreli paniğe sürükledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada “Geçmiş olsun Bige” ve “Çok korktuk, iyi olduğunu umarız” mesajlarıyla destek yağdı.