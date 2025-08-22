Tatilde talihsiz kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tatilde talihsiz kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

“Sen Çal Kapımı” ve “Bir Başkadır” dizileriyle geniş hayran kitlelerine sahip olan ünlü oyuncu Bige Önal, tatilini geçirmek üzere gittiği Assos’ta talihsiz bir kaza geçirdi.

Ünlü oyuncu Bige Önal, tatil için gittiği Assos’ta talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından tedavi edilen Önal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

7.webp

ACİL SERVİSTE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Olayın ardından hastaneye götürülen oyuncuya acil serviste ilk müdahale yapıldı.

Zehirlenme ihtimaline karşı kontrol altında tutulan Önal, yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildi.

8.webp

HAYATİ TEHLİKESİNİN OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Hastane kaynakları ünlü oyuncunun hayati bir tehlikesi olmadığını belirtirken, yaşanan gelişme hayranlarını kısa süreli paniğe sürükledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada “Geçmiş olsun Bige” ve “Çok korktuk, iyi olduğunu umarız” mesajlarıyla destek yağdı.

yy.webp

Son Haberler
Genç kadın 4 bin 600 metreden ölüme atladı! Sevgilisinden ayrıldı
Genç kadın 4 bin 600 metreden ölüme atladı! Sevgilisinden ayrıldı
Yıl sonu için korkutan dolar tahmini! Ünlü ekonomistten şok açıklamalar: Devalüasyon yapıldı bile
Yıl sonu için korkutan dolar tahmini! Ünlü ekonomistten şok açıklamalar: Devalüasyon yapıldı bile
Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li 4 Meclis Üyesi için suç duyurusu
Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li 4 Meclis Üyesi için suç duyurusu
Lemina son noktayı koydu... Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Lemina son noktayı koydu... Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Barış Alper Yılmaz tarafından zehir zemberek açıklama! Galatasaray'la ipler kopuyor mu?
Barış Alper Yılmaz tarafından zehir zemberek açıklama! Galatasaray'la ipler kopuyor mu?