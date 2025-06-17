Tatlı kaçamak mı, sağlıklı alışkanlık mı? Çikolatanın sırları

Çikolata, doğru zamanda tüketildiğinde sadece damakları şenlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda yağ yakımını hızlandırdı.

Harvard Tıp Fakültesi ve Brigham and Women's Hastanesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, çikolatanın tüketim saatinin metabolik etkiler üzerinde belirleyici bir rol oynadığını gösterdi. Özellikle sabah saatlerinde tüketilen çikolatanın, vücut yağ oranını azaltabileceği ve kan şekeri düzeylerini dengeleyebileceği ortaya çıktı.

Uzmanlar, bu faydalardan yararlanmak için porsiyon kontrolüne ve yüksek kakao içerikli çikolatalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

SABAH ÇİKOLATASI METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

FASEB Journal’da yayımlanan çalışmada, 45 yaş üstü kadınlarla yapılan bir deneyde, sabah uyanır uyanmaz bir saat içinde veya gece yatmadan bir saat önce 100 gram sütlü çikolata tüketiminin etkileri incelendi.

Sabah saatlerinde çikolata tüketen kadınlarda vücut yağ oranında belirgin bir azalma ve kan şekeri düzeylerinde iyileşme gözlendi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Frank A.J.L. Scheer, “Bulgularımız, yalnızca ne yediğimizin değil, ne zaman yediğimizin de vücut ağırlığını düzenleyen fizyolojik mekanizmalar üzerinde etkili olduğunu gösteriyor” dedi.

Araştırmacılar, sabah çikolata tüketiminin gün içindeki toplam kalori alımını %16 oranında azalttığını, iştahı baskıladığını ve kilo alımını engellediğini belirtti. Bu etki, çikolatanın içerdiği flavonoidler ve antioksidanların, metabolizmayı hızlandırarak enerji harcamasını artırmasından kaynaklandı.

Chicago’daki Northwestern Üniversitesi’nde beslenme profesörü olan Dr. John Williams, “Özellikle akşam saatlerinde tüketilen koyu çikolata, metabolizmayı hızlandırarak gece boyunca vücudun enerjiyi daha verimli kullanmasını sağlayabilir” diyerek, çikolatanın biyolojik saatle uyumlu tüketiminin önemine dikkat çekti.

BİTTER ÇİKOLATA: SAĞLIKLI BİR MÜTTEFİK

Bitter çikolatanın faydaları, bilimsel araştırmalarla uzun süredir desteklendi. California Üniversitesi’nden yapılan bir çalışmada, bitter çikolatadaki epikateşin maddesinin kas hücrelerini desteklediği ve egzersizle birleştiğinde yağ yakımını kolaylaştırdığı kanıtlandı.

Beslenme uzmanı Prof. Dr. Karen Miller, “%70 ve üzeri kakao içeren bitter çikolatalar, sağlıklı yağlar ve antioksidanlar açısından zengindir. Günde 20-30 gram tüketimi, yağ yakımını desteklerken kalori dengesini bozmaz” uyarısında bulundu.

Bitter çikolata, flavonoid içeriği sayesinde kan basıncını düşürme, pıhtılaşma riskini azaltma ve kalp-damar sağlığını iyileştirme gibi ek faydalar da sundu.

Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Elizabeth Mostofsky, “Ilımlı çikolata tüketimi, atriyal fibrilasyon gibi düzensiz kalp atışı riskini %10-20 oranında azaltabilir” diyerek, kakao flavonoidlerinin kardiyovasküler sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

DOZ AŞIMI RİSKİNE DİKKAT

Ancak uzmanlar, çikolatanın mucizevi bir çözüm olmadığını ve aşırı tüketimin ters etki yaratabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Susan Roberts, “Çikolata, yüksek şeker ve yağ içeriği nedeniyle kalori alımını artırabilir. Dengeli bir diyet ve düzenli egzersizle desteklenmediğinde, yağ yakımı yerine kilo alımına yol açabilir” dedi.

Reading Üniversitesi’nden beslenme profesörü Gunter Kuhnle ise, “Çikolatadaki flavonoid içeriği üretim sürecinde azalabilir. Bu nedenle, yüksek kakao oranına sahip, kaliteli çikolatalar tercih edilmelidir” önerisinde bulundu.

ÇİKOLATA İLE SAĞLIKLI İLİŞKİ

Araştırmalar, çikolatanın sadece fiziksel değil, ruhsal sağlık üzerinde de olumlu etkileri olduğunu gösterdi.

Bitter çikolatadaki polifenoller, stres hormonu kortizolü azaltarak ruh halini iyileştiriyor. West of England Üniversitesi’nden Prof. Dr. Chris Alford, çikolatadaki teobromin maddesinin kafeine benzer bir uyarıcı etkisi olduğunu, ancak daha hafif bir rahatlama sağladığını belirtti.

Doğru zamanda ve ölçülü tüketildiğinde, çikolata sadece lezzetli bir ödül değil, aynı zamanda sağlıklı bir müttefik olabilir.

Uzmanlar, sabah veya akşam saatlerinde 20-30 gram yüksek kakao içerikli bitter çikolata tüketiminin, yağ yakımını destekleyebileceğini ve genel sağlığa katkıda bulunabileceğini söyledi. Ancak, bu tatlı alışkanlığın etkili olabilmesi için dengeli bir yaşam tarzıyla desteklenmesi şart.