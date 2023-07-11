Tatula bitkisi neye iyi geliyor?

Nefes darlığına iyi gelen tatula bitkisinin faydaları dikkat çekti. Tatula bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

Tatula bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan tatula bitkisinin faydaları dikkat çekti.

TATULA BİTKİSİ NEDİR?

Patlıcangiller familyasından; 3 - 100 cm boyunda, dik gövdeli, bir yıllık otsu bir bitkidir.
Yaprakları saplı, büyük, oval ve kenarları tam, az girintili veya lopludur. Çiçekleri beyazdır. Meyvesi, çok tohumlu bir kapsüldür. 10 kadar türü vardır. Bunlardan datura metel ve datura stramonium yurdumuzda yetişir. İlaçlarda yaprakları ve tohumları kullanılır.

TATULA BİTKİSİ FAYDALARI

- Nefes darlığını giderir.

-Astımda faydalıdır.

-Uyuşturucudur.

-Spazm giderir.

-Ağrıları keser.

-Terlemeyi, mide ve tükürük salgılarını azaltır.

NASIL KULLANILIR?

İlaçlarda yaprakları ve tohumları kullanılır. Tatula bitkisinin yaprakları, çiçekleri ve tohumları kullanılır. Tohumlarından elde edilen tentür ya da yağ kullanılabilir.

Sigara şeklinde nefes darlığını gidermek için kullanılabileceği gibi merhem halinde ağrı giderici olarak da kullanılmaktadır.

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