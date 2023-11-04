Tatvan'da otomobil yol inşaatına uçtu: 4 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, yapımı devam eden kavşak inşaat alanına düşen otomobilde 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Tatvan'da otomobil yol inşaatına uçtu: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Tatvan ilçesinde meydana geldi. Ahlat ilçesinden Bitlis istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AK 468 plakalı otomobil, Bitlis- Tatvan- Ahlat yol ayrımındaki kavşak çalışmasının olduğu bölgede trafiğe kapalı alana girdi. Açılan inşaat çukuruna düşen otomobil önce betona çarptı, daha sonra da boşluğa düştü. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak kaza yerine gelen ambulanslarla Bitlis- Tatvan Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu, diğer 3 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Kaza sonrası otomobil vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

tatvanda-otomobil-yol-insaatina-dustu-4-yarali-yenicag1.jpg

tatvanda-otomobil-yol-insaatina-dustu-4-yarali-yenicag2.jpg

tatvanda-otomobil-yol-insaatina-dustu-4-yarali-yenicag3.jpg

tatvanda-otomobil-yol-insaatina-dustu-4-yarali-yenicag4.jpg

tatvanda-otomobil-yol-insaatina-dustu-4-yarali-yenicag6.jpg

tatvanda-otomobil-yol-insaatina-dustu-4-yarali-yenicag7.jpg

Öne Çıkanlar
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
"İzmir'de 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir".Japon deprem uzmanından korkutan uyarı Gündem
"İzmir'de 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir".Japon deprem uzmanından korkutan uyarı
Kılıçdaroğlu’nun ‘hançer’ sözlerine İYİ Parti’den çok sert yanıt Gündem
Kılıçdaroğlu’nun ‘hançer’ sözlerine İYİ Parti’den çok sert yanıt
İlay Aksoy'dan Bakan Yerlikaya'ya 'ihbar hattı' çağrısı Gündem
İlay Aksoy'dan Bakan Yerlikaya'ya 'ihbar hattı' çağrısı
Boynundan vurulan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gündem
Boynundan vurulan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Trabzonspor'un attığı gol Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Böyle tepki verdiler Spor
Trabzonspor'un attığı gol Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Böyle tepki verdiler
Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren önemli gelişme Ekonomi
Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren önemli gelişme
CHP kurultayında Turan Aydoğan saldırıya uğradı Gündem
CHP kurultayında Turan Aydoğan saldırıya uğradı