Tatvan'da otomobil yol inşaatına uçtu: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Tatvan ilçesinde meydana geldi. Ahlat ilçesinden Bitlis istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AK 468 plakalı otomobil, Bitlis- Tatvan- Ahlat yol ayrımındaki kavşak çalışmasının olduğu bölgede trafiğe kapalı alana girdi. Açılan inşaat çukuruna düşen otomobil önce betona çarptı, daha sonra da boşluğa düştü. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak kaza yerine gelen ambulanslarla Bitlis- Tatvan Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu, diğer 3 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Kaza sonrası otomobil vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.