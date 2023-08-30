Tavaf eden hacı adayına Kabe polisi müdahale etti

Hac ve umre ibadetini yerine getirmek için milyonlarca Müslüman kutsal topraklarını ziyaret ediyor.

Tavaf esnasında bir hacı adayına Kabe polisi müdahale etti.

Kabe’den gelen görüntülerde, bir hacı adayını durduran Kabe polisi, hacı adayına “Şirk koşuyorsun” diyerek muskasını zorla çıkarttırdı. Hacı adayının muskasını çıkardıktan sonra tavaf etmesine izin verildi.

“HARAM HACI”

Kabe görevlileri bu gibi hassas konularda son derece dikkatli davranırken özellikle Hz. İbrahim'in ayak izinin bulunduğu noktayı Türk hacılarının sık sık dokunup öpmeye çalıştığı biliniyor. Fakat Kabe görevlileri yine bu duruma müsaade etmiyor ve "Haram Hacı" diyerek müdahalede bulunuyor.