TAV’ın dört havalimanı dünyanın en iyileri arasında yer aldı

Kaynak: Haber Merkezi
TAV’ın dört havalimanı dünyanın en iyileri arasında yer aldı
TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Üsküp ve Zagreb havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) ASQ ödüllerinde en iyi havalimanları arasında yer aldı.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları’nın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Üsküp ve Zagreb havalimanları “Havalimanı Hizmet Kalitesi” (Airport Service Quality ASQ) programı kapsamında ödüllendirildi.

İzmir Adnan Menderes, Üsküp ve Milas-Bodrum havalimanları yolcu kapasitelerine göre kendi kategorilerinde “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” seçildi. İzmir Adnan Menderes aynı zamanda havalimanlarının geçiş kolaylığı performanslarını değerlendiren “Avrupa’nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu” kategorisinde ödül aldı.

“Avrupa’nın En Temiz Havalimanı”, “Avrupa’nın En Keyifli Havalimanı” ve “Avrupa’nın En Adanmış Personele Sahip Havalimanı” kategorilerinde de ödüllendirilen İzmir Adnan Menderes, tüm bölgelerden toplam beş kategoride ödüllendirilen dokuz havalimanından biri oldu. Zagreb Havalimanı ise “Avrupa’nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu” kategorisindeki ödülüyle, son 10 yıl içinde beş yıllık bir süre zarfında birden fazla ASQ ödülü kazanan havalimanlarının yer aldığı ACI World Genel Direktörü’nün Mükemmellik Listesi'neki (Roll of Excellence) sekiz havalimanı arasına ismini yazdırdı.

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ABD ATLANTA’DA ÖDÜLLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

ACI World tarafından yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller 23-26 Eylül 2024 tarihlerinde ABD’nin Atlanta kentinde gerçekleşecek ACI Customer Experience Global Summit kapsamında düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak "TAV Havalimanları olarak sekiz ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında yolcuların ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek en iyi seyahat deneyimini sunmak üzere çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl havalimanlarımızda toplam 96 milyon yolcuya hizmet verdik. Dört havalimanımızın, farklı kategorilerde doğrudan yolcu değerlendirmeleriyle müşteri deneyimi kalitesi açısından dünyanın en iyi havalimanları arasında yer almasından mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağı ve bilgi birikimiyle, havalimanı işletmeciliğinde dünyanın her yerinde tercih edilen bir marka haline geldik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımızla gurur duyuyorum” dedi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ASQ programı yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve iyileştirmek için araçlar sunuyor. 2006 yılında başlatılan ASQ, 109 ülkede 400'ün üzerinde katılımcı havalimanı ile dünyanın önde gelen havalimanı yolcu memnuniyeti programı olarak adlandırılıyor. ASQ kazananları dünya genelinde 595 bin yolcunun birebir değerlendirmeleriyle belirlendi.

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