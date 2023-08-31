Tavşanlı'daki baraka yangınında tavuklar telef oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen yangında 7 tavuk telef oldu.

KAYNAK: İHA
Tavşanlı'daki baraka yangınında tavuklar telef oldu

Edinilen bilgilere göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kısmet Sokak'ta bulunan Hasan Hüseyin Göçeri'ye ait evin yanındaki barakada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

aw020384-02.jpgYangını fark eden mahalle sakinleri, 112 acil hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Tavşanlı Belediyesi itfaiyesi, polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

aw020384-03.jpg İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

aw020384-05.jpgYangının söndürülmesi sonrasında 7 tavuğun telef olduğu bilgisi edinildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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