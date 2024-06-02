Tavuğun yumurtasını bırakmasına yardımcı olan sıcak banyo yöntemi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tavuğun yumurtasını bırakmasına yardımcı olan sıcak banyo yöntemi

Fern isimli tavuğun yumurta bağlanması sorununu çözmek için sahibinin uyguladığı sıcak banyo yöntemi, başarılı sonuç verdi.

Yumurta bağlanması, tavuğun üreme kanalına sıkışmış bir yumurtayı bırakamadığı ciddi bir sağlık sorunudur. Bu durum, tavuğun hayatını tehdit edebilir ve acil müdahale gerektirir. Fern isimli tavuğun sahibi, bu durumu çözmek için sıcak banyo yöntemini kullanarak başarılı bir sonuç elde etti.

Fern'ün sahibi, tavuğuna büyük bir plastik kapta tuzlu ılık suda banyo hazırladı. Sıcak banyonun, tavuğun kaslarını gevşetip yumurtanın geçişini kolaylaştırabileceğini umuyordu. Fern, 20 dakika boyunca sakince suda durdu. Banyo sonrası tavuğu kurutup kümesine geri döndüren kadın, ertesi gün sıkışmış yumurtanın kümeste olduğunu gördü.

Fern'ün normal yumurtasıyla sıkışmış yumurtayı karşılaştıran sahibi, sıkışan yumurtanın daha küçük olduğunu fark etti. Bu yöntemle, tavuğun rahatlaması ve sıkışan yumurtayı bırakabilmesi sağlanmış oldu.

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