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Filmleri aratmayan operasyon: 6 kişi polisle çatıştı 

Adana’da iki cinayet olayına karıştığı ve çetelerle iş birliği içinde olduğu için aranması bulanan şahsın yerini tespit eden polis, tavuk çiftliğine baskın yaptı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 13:13
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Tavuk çiftliğine baskın: 6 kişi polisle çatıştı 

Filmleri aratmayan operasyon: 6 kişi polisle çatıştı 
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 2’si cinayet 9 ayrı suçtan aranan Özgür Kardaş’ın (37) Yenidam Mahallesi’ndeki bir tavuk çiftliğinde 5 arkadaşıyla birlikte saklandığını belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, çiftliğin etrafını sarıp, güvenlik önlemi aldı.

ÇİFTLİK EVİNİN ÇATISINA ÇIKTI

Şüpheli Kardaş, polisin geldiğini görünce tabancasını yanına alıp, kaçmak için çiftlik evinin çatısına çıktı. Ekipler, teslim olması için şüpheliye ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan Kardaş polise silah doğrulttu. Çiftlikteki bulunan Kardaş’ın 5 arkadaşı da tabancalarla polise ateş açtı. Ekipler de karşılık verince çıkan çatışmada, Kardaş omzundan ve kasığından vuruldu.

SİLAHLI SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

Yaralanan Kardaş, dengesini kaybedip damdan düştü. Polisin, kapısını zırhlı araçla kırarak girdiği çiftlikteki 5 şüpheli gözaltına alındı, sağlık ekiplerine de haber verildi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Özgür Kardaş’ı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin saklandığı adreste yapılan aramada ruhsatsız 5 tabanca, çok sayıda mermi, kar maskesi, eldiven, motosiklet kaskı ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Özgür Kardaş’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Operasyon yerine gelen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, suç ve suçluyla karalılıkla mücadele edeceklerini söyledi.(AA)

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Sedat
4.01.2023 13:59
Kafalarından enden vurmamışlar ki milletin vergileriyle içeride beslensinler diye mi?  
 
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