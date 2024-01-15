Tavuk eti üretimi kasımda yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi

Kaynak: AA
Tavuk eti üretimi kasımda yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi
Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış göstererek, 202 bin 143 tona ulaştı. Yumurta üretimi ise 3,5 yükselerek 1 milyar 797 milyon 226 bin adede çıktı.

TÜİK Kasım 2023 dönemine ait tavuk eti üretimiyle ilgili verileri açıkladı. TÜİK rakamlarına göre, kasımda 202 bin 143 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Bu rakam üretimde yıllık bazda yüzde 1 artışı işaret etti.

YUMURTA ÜRETİMİ ARTTI

Et üretimi artmıştı. Peki yumurta üretiminde durum neydi? Türkiye'de kasımda 1 milyar 797 milyon 226 bin adet tavuk yumurtası üretimi gerçekleşti. Yıllık bazdaki artış yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçti.

Kasımda 109 milyon 601 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı bir önceki yılla aynı seviyede kaldı.

Hindi üretiminde ise düşüş yaşandı. Kasımda hindi eti üretimi 4 bin 251 tonda kalırken, yıllık bazda yüzde 4,3 düşüş görüldü.

Ocaktan kasıma kadarki dönemi kapsayan tavuk üretimi yüzde 6,2, hindi eti üretimi ise 12,2 oranında geriledi.Tavuk yumurtası üretiminde ise yüzde 3,9 artış kaydedildi.

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