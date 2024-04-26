Tavuk yasağı geliyor! Bakanlık düğmeye bastı

Ticaret Bakanlığı fiyatları düşürmek için tavuk ihracatına yasak getirme kararı aldı.

Kırmızı etin ardından beyaz ette de yaşanan fahiş fiyat artışları sonrası bakanlık, yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor. Bu düzenlemeyle tavuk fiyatlarında denge sağlamayı amaçlıyor.

KARABORSA ZİHNİYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Halk Tv’nin haberine göre Kırmızı et fiyatlarının Ramazan ayı öncesinde tekrar artışa geçmesi sonucunda beyaz ete yönelen vatandaşlar, tavuk etinde de yüksek zamlarla karşılaştı.

Bu durum, beyaz etin ulaşılabilirliğini zorlaştırdı ve vatandaşlar da çözüm beklemeye başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasadaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili olarak “Fırsatçılara, stokçulara ve karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde yeni düzenlemelerle bu konuda daha sıkı bir çalışma içinde olacağız.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.