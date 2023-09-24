Tavuklu pilav yiyen 20 kişi hastanelik oldu

Kocaeli'de bir etkinlikte dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 20 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

KAYNAK: İHA
Tavuklu pilav yiyen 20 kişi hastanelik oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yedikleri tavuklu pilavın ardından rahatsızlanan 20 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Uzuntarala Mahallesi'nde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi önünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 20 kişi, bir etkinlikte dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı.

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Baş dönmesi, kusma ve bulantı gibi şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık, UMKE, jandarma ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar zehirleneme şüphesiyle ambulans ve araçlarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

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Tavuklu pilavdan alınan numuneler tahlile gönderilirken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Zehirlenen kişi sayısının artabileceği kaydedildi.

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