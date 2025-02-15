Tayfun Demirören tutuklandı. Demirören Holding'den açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tayfun Demirören tutuklandı. Demirören Holding'den açıklama

Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı. Havalimanında gözaltına alınan Tayfun Demirören'in Silivri cezaevine götürüldüğü kaydedildi.

İş insanı Yıldırım Demirören’in kardeşi, Erdoğan Demirören’in oğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı. Demirören, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne götürülüyor.

Demirören Yatırım Holding’den yapılan açıklamada "Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait “Mikare Real Estate” şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur." ifadeleri yer aldı.

Son Haberler
Fenerbahçeli Yağmur Uraz Türk kadın futbol tarihine geçti
Fenerbahçeli Yağmur Uraz Türk kadın futbol tarihine geçti
Tayfun Demirören tutuklandı. Demirören Holding'den açıklama
Tayfun Demirören tutuklandı. Demirören Holding'den açıklama
İşte Fenerbahçe'nin özel forması
İşte Fenerbahçe'nin özel forması
Ali Koç'tan hakem Ali Şansalan'a ilginç sözler
Ali Koç'tan hakem Ali Şansalan'a ilginç sözler
Yılmaz Özdil heybedeki turpun büyüğünü açıkladı
Yılmaz Özdil heybedeki turpun büyüğünü açıkladı