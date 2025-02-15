Tayfun Demirören tutuklandı. Demirören Holding'den açıklama

İş insanı Yıldırım Demirören’in kardeşi, Erdoğan Demirören’in oğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı. Demirören, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne götürülüyor.

Demirören Yatırım Holding’den yapılan açıklamada "Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait “Mikare Real Estate” şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur." ifadeleri yer aldı.