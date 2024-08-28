Tayfun Singapore Airlines'ı vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Tayfun Singapore Airlines'ı vurdu

Singapore Airlines (SIA), 28 Ağustos'ta güney Japonya'ya doğru ilerleyen güçlü bir tayfunun ardından Singapur ile Osaka arasındaki dört uçuşu iptal etti .

Singapore Airlines internet sitesinde 26 Ağustos'ta yayınlanan duyuruda, Shanshan Tayfunu'nun neden olduğu hava koşulları nedeniyle 28 Ağustos'ta Osaka'nın Kansai Uluslararası Havalimanı'na ve havalimanından yapılacak bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Changi Havalimanı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 28 Ağustos günü saat 16.23'te Osaka'dan Singapur'a varması planlanan SQ619 sefer sayılı uçuş, planlanan uçuş takvimine uygun şekilde devam ediyor.

SIA, duyurusunda etkilenen tüm müşterilerle iletişime geçilerek uçuş iptalleri hakkında bilgi verileceğini ve yaşanan olumsuzluktan dolayı özür dileneceğini belirtti.

Açıklamada, "Müşteriler, koltuk müsaitliğine bağlı olarak alternatif uçuşlarda konaklama talebinde bulunabilir veya biletlerinin kullanılmayan kısmının tamamının iadesini talep edebilirler" denildi.

SIA'nın düşük maliyetli kolu Scoot, 28 Ağustos'ta gelen sorulara yanıt olarak, şu ana kadar Osaka ve Tokyo'ya düzenlenen tarifeli uçuşlarda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

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