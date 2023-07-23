Taylan Antalyalı imzayı atıyor

Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü’nde kiralık geçiren ve yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk’un planları arasında yer almadığı bilinen Taylan Antalyalı’nın sıradaki durağı belli oldu.

İMZA AŞAMASINA GELİNDİ

Ajansspor’un haberine göre bir süredir görüşme halinde olduğu bilinen Taylan Antalyalı ve Süper Lig’in yeni ekibi Samsunspor anlaşmaya vardı. Tarafların imza aşamasına geldiği belirtilen haberde tecrübeli futbolcunun bir sürpriz olmaması halinde önümüzdeki sezon Samsunspor forması giyeceği ifade edildi.

PERFORMANSI

Taylan Antalyalı kiralık olarak forma giydiği Ankaragücü’nde 33 maça çıkmış ve bu maçlarda 3 gol 5 asist kaydetmişti.