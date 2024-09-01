Tayland hükümeti tilapia balığına savaş açtı

Kaynak: Haber Merkezi
Tayland hükümeti tilapia balığına savaş açtı

Taylandlı yetkililer tilapia balıklarının ülkeyi uran "en istilacı tür" olarak tanımlandığını ve çevreye büyük zarar verme riski taşıdığını söyledi.

Siyah çeneli tilapia, Tayland'ın su yollarında yayılmaya devam ediyor ve şu ana kadar 17 ili etkiledi.

Parlamentoda başlatılan soruşturma, sorunun nedenini ve savunucusunu ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bangkok Milletvekili Nattacha Boonchaiinsawat, "Yıkılmış bir ekosistemi gelecek nesillere aktarmayacağız" dedi.

Peki Taylandlı yetkililer bu savaşı kazanabilecek mi? Peki Batı Afrika'daki bu balık dünyanın diğer ucunda nasıl bir felakete yol açtı?

Tayland'da daha önce de siyah çeneli tilapia salgınları yaşanmıştı ancak hiçbiri bu son olay kadar yaygın olmamıştı.

Bangkok Milletvekili Nattacha, bu salgının Tayland ekonomisine en az 108 milyon dolar zarara yol açacağını tahmin ediyor.

Asıl sorun, siyah çeneli tilapianın Tayland'ın önemli su ürünleri yetiştiriciliği ürünleri arasında yer alan küçük balık, karides ve salyangoz larvalarıyla beslenmesi. Bu yüzden hükümet aylardır insanları nehirlere ve bataklıklara giden tilapiaları yakalamaya teşvik ediyor. Balıklar acı suda gelişir, ancak tatlı ve tuzlu suda da yaşayabilir.

Tayland hükümeti ayrıca balık yakalayan kişilere ödeyeceği miktarı iki katına çıkararak kilogram başına yüklü paralar ödedi.

Yetkililer ayrıca, kara çeneli tilapyanın avcıları olan Asya levreği ve uzun bıyıklı yayın balığını da avlanmaları için serbest bıraktıklarını açıkladı.

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