Tayland iş dünyasında yüzler gülüyor

Tayland'da iş dünyasının güven endeksi, Şubat 2025’te 48,9 seviyesine yükseldi. Ocak ayında 48,5 olarak kaydedilen bu gösterge, ekonomik toparlanmaya dair umutları artırdı. İşletmelerin yatırım konusundaki iyimserliği yükselerek 52,8'e ulaştı (Ocak: 51,9). Aynı şekilde, siparişlerde de artış gözlemlendi ve endeks 50,1’den 51,2’ye çıktı.

Fiyatlandırma ve finansmana erişimde de olumlu sinyaller geldi. Üretim fiyatları endeksi 49,3’ten 50,1’e yükselirken, finansal kuruluşlardan kredi alabilme durumu 49,0’dan 50,0 seviyesine çıktı. İş dünyasının istihdam konusunda endişeleri azalsa da (48,7’den 48,9’a yükseldi), faiz yükü (47,1) ve likidite koşulları (48,4) iyileşme sinyalleri verdi. Ancak, ihracat beklentileri hafif bir gerileme kaydederek 48,7’den 48,3’e düştü.

Geleceğe dair iş dünyasının beklentileri ise daha umut verici. Üç ay sonrası için iş dünyası güven endeksi Ocak ayında 56,8 seviyesindeyken Şubat ayında 57,6’ya yükseldi. Bu durum, Tayland ekonomisinin önümüzdeki dönemde daha güçlü bir performans sergileyebileceğine işaret ediyor.