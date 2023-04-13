Tayland yeni yıla sırılsıklam girdi. Kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu

Güney Asya ülkesi Tayland takvimine göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen ve bereketi simgeleyen su festivali (Songkran), düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.

Her yıl 13 Nisan’da başlayan ve 3 gün devam eden geleneksel kutlamalar, bu yılda tüm ülkede renkli görüntülere sahne oldu. Tayland halkının sabah saatlerinde yaptığı geleneksel tapınak ziyareti ve dua törenlerinin ardından sokaklarda başlayan su savaşlarına özellikle çocukların ve gençlerin ilgisi büyük oldu.

PANDEMİDEN SONRA İLK KEZ

Tayland'da geçtiğimiz 3 yıl boyunca Covid-19 salgını gölgesinde bireysel olarak kutlanan festivale bu yıl yasakların kalkmasının ardından büyük ilgi gösterildi.

Dünyanın dört bir yanından gelen turistler, başkent Bangkok’ta gün içinde 45 dereceyi bulan hava sıcaklığı altında düzenlenen su festivali etkinliklerinde serinleme fırsatı buldu. Kıyı şehirlerinde düzenlenen etkinliklerde, yerel halk ve turistler plajlarda yapılan su savaşlarında doyasıya eğlendi.

Tayland Turizm Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, 3 gün boyunca devam edecek etkinliklere herhangi bir seyahat veya sağlık kısıtlaması koyulmadığı kaydedilirken, ülke genelinde festival boyunca yapılacak olan etkinliklerden yaklaşık 18 milyar baht (yaklaşık 10 milyar TL) gelir elde edilmesi beklendiği belirtildi. (İHA)