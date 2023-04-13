13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tayland yeni yıla sırılsıklam girdi. Kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu

Tayland yeni yıla sırılsıklam girdi. Kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu

Renkli görüntülere sahne olan su festivali, pandemiden sonra ilk kez yeniden Tayland'da düzenlendi. Su festivali ile Tayland'ın geleneksel takvimine göre yeni yıl başlamış oldu.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 21:02
Takip Et

Tayland yeni yıla sırılsıklam girdi

Tayland yeni yıla sırılsıklam girdi. Kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu
+
Aa
-

Güney Asya ülkesi Tayland takvimine göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen ve bereketi simgeleyen su festivali (Songkran), düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.

Her yıl 13 Nisan’da başlayan ve 3 gün devam eden geleneksel kutlamalar, bu yılda tüm ülkede renkli görüntülere sahne oldu. Tayland halkının sabah saatlerinde yaptığı geleneksel tapınak ziyareti ve dua törenlerinin ardından sokaklarda başlayan su savaşlarına özellikle çocukların ve gençlerin ilgisi büyük oldu.

PANDEMİDEN SONRA İLK KEZ

Tayland'da geçtiğimiz 3 yıl boyunca Covid-19 salgını gölgesinde bireysel olarak kutlanan festivale bu yıl yasakların kalkmasının ardından büyük ilgi gösterildi.

Dünyanın dört bir yanından gelen turistler, başkent Bangkok’ta gün içinde 45 dereceyi bulan hava sıcaklığı altında düzenlenen su festivali etkinliklerinde serinleme fırsatı buldu. Kıyı şehirlerinde düzenlenen etkinliklerde, yerel halk ve turistler plajlarda yapılan su savaşlarında doyasıya eğlendi.

Tayland Turizm Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, 3 gün boyunca devam edecek etkinliklere herhangi bir seyahat veya sağlık kısıtlaması koyulmadığı kaydedilirken, ülke genelinde festival boyunca yapılacak olan etkinliklerden yaklaşık 18 milyar baht (yaklaşık 10 milyar TL) gelir elde edilmesi beklendiği belirtildi. (İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
2
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
3
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi
6
﻿TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi
﻿TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
7
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿İki otomobil ve bir motosiklet zincirleme kazaya karıştı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
﻿İki otomobil ve bir motosiklet zincirleme kazaya karıştı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
﻿İki otomobil ve bir motosiklet zincirleme kazaya karıştı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
﻿Kuvvetli yağış rögarları taşırdı. Evleri su bastı
﻿Kuvvetli yağış rögarları taşırdı. Evleri su bastı
﻿Kuvvetli yağış rögarları taşırdı. Evleri su bastı
﻿ Polonya Ukrayna’ya verdiği tankların yerini Abrams ile dolduracak
﻿ Polonya Ukrayna’ya verdiği tankların yerini Abrams ile dolduracak
﻿ Polonya Ukrayna’ya verdiği tankların yerini Abrams ile dolduracak
﻿Taner Taşkın isyan etti: Kirlenmiş Türk futbolunda bir sürü şaibe olabilir
﻿Taner Taşkın isyan etti: Kirlenmiş Türk futbolunda bir sürü şaibe olabilir
﻿Taner Taşkın isyan etti: Kirlenmiş Türk futbolunda bir sürü şaibe olabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.