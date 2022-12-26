26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tayland'da alabora olan donanma gemisinde ölü sayısı yükseliyor

Tayland'da alabora olan donanma gemisinde ölü sayısı yükseliyor

Tayland'da 19 Aralık'ta fırtına sırasında alabora olan donanma gemisinin mürettebatından kayıp 11 kişi hala bulunamazken, ölü sayısı 18'e yükseldi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 11:31
Takip Et

Tayland'da alabora olan donanma gemisinde ölü sayısı 18'e yükseldi

Tayland'da alabora olan donanma gemisinde ölü sayısı yükseliyor
+
Aa
-

Tayland Kraliyet Donanmasının açıklamasında, gemide bulunan 105 personelden 76'sının hayatta kaldığı bildirildi.

Açıklamada, "18 kişi öldü ancak sekizinin kimliği belirlenemedi. Bugün itibarıyla 11 kişi hala kayıp." ifadelerine yer verildi.

HTMAS Sukhotai adlı donanma gemisi, Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Bang Saphan ilçesi kıyısının sadece 32 kilometre açığındaki sularda devriye gezerken fırtınaya yakalanmıştı.

Fırtınada gövdesi su alan geminin, elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle battığı belirtilmişti.

Yetkililer, Tayland Körfezi'nde alabora olan gemideki herkes için yeterli can yeleği olmadığını kabul etmişti. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
2
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
3
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
4
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
5
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
6
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
7
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Merkez Bankası duyurdu. FAST işyeri ödemeleri başlıyor
﻿Merkez Bankası duyurdu. FAST işyeri ödemeleri başlıyor
﻿Merkez Bankası duyurdu. FAST işyeri ödemeleri başlıyor
﻿Yeni operasyon başladı! 470 personel katılıyor 
﻿Yeni operasyon başladı! 470 personel katılıyor 
﻿Yeni operasyon başladı! 470 personel katılıyor 
﻿Yolcu otobüsünde 51 adet kaçak viski ele geçirildi
﻿Yolcu otobüsünde 51 adet kaçak viski ele geçirildi
﻿Yolcu otobüsünde 51 adet kaçak viski ele geçirildi
﻿ABD ve Kanada'da kar esareti: 50 ölü
﻿ABD ve Kanada'da kar esareti: 50 ölü
﻿ABD ve Kanada'da kar esareti: 50 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.