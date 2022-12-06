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Tayland'da bombalı saldırı düzenlenen trenin enkazında patlama

Tayland’da geçtiğimiz hafta sonu bombalı saldırı düzenlenen yük trenin enkaz kaldırma çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 3 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin de yaralandığı bildirildi.  

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 20:31
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Tayland'da bombalı saldırı düzenlenen trenin enkazında patlama

Tayland'da bombalı saldırı düzenlenen trenin enkazında patlama
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Tayland’dan Malezya’ya gittiği sırada 3 Aralık’ta bombalı saldırının hedefi olan yük treninin enkazında patlama meydana geldi. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında yaşanan patlamada, 3 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin de yaralandığı bildirildi. Söz konusu patlamanın 3 Aralık’taki patlamanın gerçekleştiği noktanın 400 metre ilerisinde rayların üzerinde meydana geldiği ifade edildi. Gerçekleşen ikinci patlamanın bomba düzeneğinin ilk patlama öncesinden mi kalma, yoksa daha sonra mı yerleştirildiği henüz tespit edilemezken, bölge muhtemel bir başka bomba ihtimaline karşı köpekli ve detektörlü polis ekiplerince tarafından tekrar incelemeye alındı. 

Olayla ilgili açıklama yapan Songkhla Eyaleti Polis Şefi Wara Vechapinan, hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek, yaralı 4 işçinin hayati tehlikesi olmadığını belirtti. Vechapinan, ilk patlama sonrası bölgede bomba taraması yapıldığını ancak şiddetli yağışlar ve raylardaki ağır metalin bomba detektörlerin elektronik ayarını bozmasından dolayı teknik sıkıntılar yaşandığını açıkladı. 


 
TREN SEFERLERİ ERTELENDİ

tayland Demir Yolları, bölgede son zamanlarda yaşanan çeşitli terör eylemlerinden dolayı 10 Aralık’ta açılması planlanan Tayland-Malezya tren seferlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.  

Tayland’da 3 Aralık’ta düzenlenen bombalı terör saldırısında Malezya’ya plastik taşıyan 15 vagonlu yük treninin 11 vagonu raylardan çıkarak devrilmiş, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. (İHA)
                          

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adem
6.12.2022 20:49
Demek ki Endenozya'ya ürün gitmesini istemeyen bir ülke var arkasında  
 
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