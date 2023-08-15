Tayland'da protestolar devam ediyor

Tayland'da genel seçimlerin ardından yaşanan siyasi kriz nedeniyle başkent Bangkok sokaklarında protestolar devam ediyor.

KAYNAK: İHA
Tayland'da protestolar devam ediyor

Tayland’da siyasi kriz sürerken, başkent Bangkok’ta halk sokaklara döküldü. Ülkede Mayıs ayında yapılan genel seçimler sonrası patlak veren başbakanlık krizinde, seçimi lider tamamlayan İleri Hareket Partisi’nin (MFP) ana muhalefet koalisyonundan çıkartılması protesto edildi.

Sosyal medya üzerinden de karara tepki gösteren Taylandlılar, “Respect my vote” (Oyuma saygı duy) etiketiyle kampanya başlatarak halktan en çok oyu alan MFP’nin Lideri Pita Limjaroenrat'ın başbakanlık görevine getirilmesini istiyor.

YENİ BAŞBAKAN ADAYI EMLAK ZENGİNİ

MFP’nin ana muhalefet koalisyonundan çıkarılmasının ardından oluşturulan yeni koalisyonda, yeni başbakan adayı ülkenin emlak zengini iş insanı Srettha Thavisin olarak belirlendi. Ülkenin yeni başbakanı, parlamentoda yapılacak bir sonraki oylama ile belirlenecek.

Tayland'da 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden zaferle ayrılan muhalif MFP Lideri Pita Limjaroenrat, parlamentoda yapılan oylamada senato üyelerinden yeterli oyu alamamış, daha sonra Tayland Anayasa Mahkemesi tarafından seçimler esnasında bir medya kuruluşunda hak sahibi olması gerekçe gösterilerek milletvekilliği düşürülmüştü.

Pita Limjaroenrat'un liderliğindeki İleri Hareket Partisi, yaşanan gelişmelerin ardından partilerinden bir başka başbakan adayı çıkarmayacaklarını ve koalisyon cephesinin ortak adayına saygı duyacaklarını belirtmişti.

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