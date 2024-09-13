Tayland’da vatandaşlara 296 dolar nakit desteği

Tayland'ın Yeni Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Perşembe günü Parlamento'da yaptığı açılış konuşmasında, bir önceki hükümetin 296 dolarlık (yaklaşık 10 bin TL) dijital nakit dağıtım planını da devam ettireceğini söyledi.

Yetkililer, geçen yılki seçim kampanyası sırasında başlangıçta 16 yaş ve üzeri tüm Taylandlılara nakit dağıtımı yapma sözü verilen 'Dijital Cüzdan' programını açıklamıştı.

Paetongtarn şimdi düşük gelirli gruplara da öncelik vereceğini ve bu programdan faydalanmalarını sağlayacağını söyledi. Bu kişilere bu ay veya Ekim ayına kadar toplu ödeme yapılması planlanırken, hak sahibi olan diğer kişilere de bu yılın sonlarından itibaren taksitler halinde ödeme yapılması bekleniyor.