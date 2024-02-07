Taylandlı kadın Ordu'da Müslüman oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Taylandlı kadın Ordu'da Müslüman oldu
Ordu'da Müslüman olmak istediğini belirterek Ordu İl Müftülüğüne başvuran Phakchıra (Oya) Lapudom için “İhtida Merasimi” düzenlendi.

Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İslam dininin temel esaslarına dair bilgiler veren Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, “Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum, Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin” dedi.

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Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan "Andrea Phakchıra (Oya) Lapudom" “Oya” ismini aldı.

İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, Müslüman olan Oya Hanıma "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur'an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye etti

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