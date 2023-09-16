Taylor Swift muhabiri aranıyor! MTV Ödül Töreni'ne damga vurmuştu

Müzik endüstrisinin en prestijli ödül törenlerinden olan MTV Video Müzik Ödülleri, 12 Eylül akşamı New Jersey’de gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Geceye damga vuran isim dokuz dalda ödül alan Taylor Swift oldu.

ABD'li yıldız, 11 dalda aday gösterildiği etkinlikten dokuz ödülle eve döndü. 33 yaşındaki sanatçı; ‘Yılın Şarkısı’, ‘En İyi Pop Müzik Klibi’, ‘En İyi Klip Yönetmenliği’, ‘En İyi Görsel Efekt’, ‘Yılın Müzik Klibi’, ‘En İyi Sinematografi’, ‘En İyi Sanatçı’, ‘En İyi Yaz Gösterisi’ ve ‘Yılın Albümü’ ödüllerini kucakladı.

ŞAŞIRTAN İŞ İLANI

ABD merkezli medya kuruluşu Gannett, 12 Eylül'de şarkıcı Taylor Swift hakkında haber yapacak bir muhabir aradığını duyurdu.

Anti-Hero parçasıyla adından söz ettiren şarkıcının 'müziğini ve kültürel etkisini yansıtmakla' özel olarak görevlendirilecek 'Taylor Swift Muhabiri'ne ne kadar ücret verileceği merak konusu oldu.

Şarkıcının hayranlarına ise hayallerindeki pozisyona başvurma fırsatı doğdu. Gannett'in yayınları arasında USA Today ve Birleşik Krallık merkezli Newsquest adlı yayın organı yer alıyor.

Gannett'ten bir temsilci, ilanın gerçek olduğunu ve işin tam zamanlı ve sosyal haklarla birlikte teklif edildiğini doğruladı.



