Taylor Swift ve Travis Kelce tribünde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Taylor Swift ve Travis Kelce tribünde

Taylor Swift ve Travis Kelce, Chiefs’in ara haftasını Yankee Stadyumu’nda geçirdi. Çift, New York’ta romantik buluşmalarına devam ediyor.

Taylor Swift ve Travis Kelce, New York’taki romantik buluşmalarına bir yenisini ekledi. 14 Ekim Pazartesi günü çift, Bronx’taki Yankee Stadyumu’nda Yankees ile Cleveland Guardians arasındaki ALCS maçını izledi. Swift ve Kelce, koyu renkler giyerek ve beyzbol şapkaları takarak bir locada oturdular.

Kansas City Chiefs’in ara haftasını değerlendiren çift, New York’ta birçok kez birlikte görüntülendi. 11 Ekim’de Manhattan’da Blake Lively ve Ryan Reynolds ile yemeğe çıkan çift, el ele tutuşarak restorana girdi. Yemek sonrası dışarıda bekleyen hayranları tarafından coşkuyla karşılandılar.

Taylor Swift ve Travis Kelce akşam yemeğinde görüntülendiTaylor Swift ve Travis Kelce akşam yemeğinde görüntülendi

Kelce, birkaç gün sonra Chiefs takımına katılarak 20 Ekim’de San Francisco 49ers ile yapılacak Super Bowl rövanş maçına hazırlanacak. Swift ise 18 Ekim’de Miami’de başlayacak olan “Eras Tour” turnesi nedeniyle sevgilisini uzaktan desteklemek zorunda kalabilir.

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