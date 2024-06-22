Taylor Swift konserine ünlü yağdı. Prensten futbolcuya herkes burada

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Taylor Swift konserine ünlü yağdı. Prensten futbolcuya herkes burada

Taylor Swift'in Wembley Stadyumu'ndaki konserine katılan ünlüler dikkat çekti.

Taylor Swift'in Londra'daki konserine hayranlarının yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı.

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Ünlü şarkıcı izlemeye gelenlerin başında Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce yer aldı. Kelce, sevgilisini izlemeye erkek kardeşi ile beraber geldi.

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Taylor Swift’in yakın arkadaşlarından olan İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne de konserdeki yerini aldı.

İngiliz komedyen Rob Beckett, Bridgerton dizisinin yıldızlarından Nicola Coughlan da yıldız şarkıcıyı izlemek için stadyuma koştu.

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Konsere gelen en dikkat çekici isim ise Prens William oldu. Prens, doğum gününü kutlamak için üç çocuğuyla birlikte Swift’i izlemeye gitti.

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