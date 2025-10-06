'Tayt giyilmesin' demişti! Nükhet Duru transparan tulumuyla sahneye çıktı

71 yaşındaki Nükhet Duru sahne performansıyla geceye damga vurdu. Ünlü isim bu kez gündeme sesiyle değil, kıyafet tercihiyle geldi.

Bir dönem “Herkes istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir ‘dur’ deyin artık” sözleriyle tartışma yaratan Duru, yıllar sonra transparan tulumuyla izleyicisinin karşısına çıktı.

CESUR TARZI TARTIŞMA YARATTI

Son sahne performansında Duru tercih ettiği transparan tulumla tüm dikkatleri üzerine çekti. Duru’nun transparan tulum tercih etmesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Sahne sırasında üzerindeki ceketi çıkaran sanatçının kostümü, birçok kullanıcı tarafından “cesur” bulunurken, kimi de eleştirdi. Sanatçının içine ten rengi bir kumaş giymesi dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları bu detayın kıyafetin açıklığını gizlemediğini savundu.

“BİR BU KALMIŞTI SAHNEDE SOYUNMAYAN”

Nükhet Duru’nun sahne tarzına gelen yorumlar arasında, “Bir bu kalmıştı sahnede soyunmayan”, “Tayt giyse daha iyiydi” ve “Yaşlandın artık, hiç hoş olmuyor” gibi ifadeler öne çıktı. Bazı kullanıcılar ise, “Nükhet Duru sahnede ne isterse giyer, sahne sanattır” diyerek sanatçıyı savundu.