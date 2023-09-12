Tayvan adalarının yakınında Çin'e ait 22 uçak ve 20 savaş gemisi tespit etti

Tayvan yaptığı açıklamada adanın yakınında 22 Çin askeri uçağı ve 20 savaş gemisi tespit ettiğini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tayvan adalarının yakınında Çin'e ait 22 uçak ve 20 savaş gemisi tespit etti

Editör: Ersoy Özdem

Tayvan yaptığı açıklamada, Pekin'in bölgedeki askeri faaliyetlerini hızlandırması nedeniyle son 24 saat içinde adanın yakınında 22 Çin askeri uçağı ve 20 gemi tespit ettiğini söyledi.

Hafta sonu boyunca ABD ve Kanada, Çin'in geniş kapsamlı toprak iddialarına meydan okumak için Tayvan Boğazı'ndan savaş gemileri geçirdi.

Pazartesi günü Çin, Tayvan'ın güneydoğusunun yaklaşık 70 mil (110 kilometre) uzağında, uçak gemisi Shandong liderliğindeki bir deniz oluşumuna yelken açtı. Çin devlet medyasına göre geminin uçak, denizaltı, savaş gemisi ve kara saldırılarını simüle eden tatbikatlar yapması bekleniyordu.

Tayvan Savunma Bakanlığı’na göre ise, Salı günü bildirilen Çin askeri uçaklarından 13'ü, Çin ile Tayvan arasında resmi olmayan bir sınır bölgesi olan Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçti.

Çin, Tayvan'ın gerekirse zorla yeniden birleştirilmesini topraklarının bir parçası olarak talep ediyor. Geçen yıl Pekin, neredeyse her gün savaş gemileri ve savaş uçakları göndermek de dahil olmak üzere ada çevresindeki askeri faaliyetlerini artırmıştı.

Tayvan Savunma Bakanlığı İstihbarat Genelkurmay Başkanlığı başkan yardımcısı Tümgeneral Huang Wen-Chi, bir basın toplantısında şunları söyledi: "Bu yılın temmuz ayından eylül ayına kadar olan dönem, Çin Komünist Partisi'nin tatbikatlarının en yoğun olduğu dönemdi. Tayvan Boğazı'nı çevreleyen sularda çok sayıda savaş gemisi faaliyeti var. Ayrıca Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde farklı bölgelerde çok sayıda savaş gemisi faaliyet gösteriyordu" dedi.

Öne Çıkanlar
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
Son Haberler
Aziz Yıldırım'dan Trabzonspor Beşiktaş derbisi için flaş karar Spor
Aziz Yıldırım'dan Trabzonspor Beşiktaş derbisi için flaş karar
Trafik kazalarında 8 aylık korkunç bilanço. Trafik canavarı frene basmadı Güncel
Trafik kazalarında 8 aylık korkunç bilanço. Trafik canavarı frene basmadı
Fatih Altaylı kredi kartlarındaki sessiz operasyonu açıkladı. Herkes kartını kontrol etsin Ekonomi
Fatih Altaylı kredi kartlarındaki sessiz operasyonu açıkladı. Herkes kartını kontrol etsin
Alaçatı’da ormana sıçrayan yangın kontrol altında Güncel
Alaçatı’da ormana sıçrayan yangın kontrol altında
Putin Ukrayna'ya F-16 tedarikinin çatışmayı uzatacağını söyledi Dünya
Putin Ukrayna'ya F-16 tedarikinin çatışmayı uzatacağını söyledi
WhatsApp'taki sınırlama kalkıyor. Uygulamalar arası mesajlaşma geliyor Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'taki sınırlama kalkıyor. Uygulamalar arası mesajlaşma geliyor
Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı. İşte son sayı Ekonomi
Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı. İşte son sayı