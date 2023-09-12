Tayvan adalarının yakınında Çin'e ait 22 uçak ve 20 savaş gemisi tespit etti

Editör: Ersoy Özdem

Tayvan yaptığı açıklamada, Pekin'in bölgedeki askeri faaliyetlerini hızlandırması nedeniyle son 24 saat içinde adanın yakınında 22 Çin askeri uçağı ve 20 gemi tespit ettiğini söyledi.

Hafta sonu boyunca ABD ve Kanada, Çin'in geniş kapsamlı toprak iddialarına meydan okumak için Tayvan Boğazı'ndan savaş gemileri geçirdi.

Pazartesi günü Çin, Tayvan'ın güneydoğusunun yaklaşık 70 mil (110 kilometre) uzağında, uçak gemisi Shandong liderliğindeki bir deniz oluşumuna yelken açtı. Çin devlet medyasına göre geminin uçak, denizaltı, savaş gemisi ve kara saldırılarını simüle eden tatbikatlar yapması bekleniyordu.

Tayvan Savunma Bakanlığı’na göre ise, Salı günü bildirilen Çin askeri uçaklarından 13'ü, Çin ile Tayvan arasında resmi olmayan bir sınır bölgesi olan Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçti.

Çin, Tayvan'ın gerekirse zorla yeniden birleştirilmesini topraklarının bir parçası olarak talep ediyor. Geçen yıl Pekin, neredeyse her gün savaş gemileri ve savaş uçakları göndermek de dahil olmak üzere ada çevresindeki askeri faaliyetlerini artırmıştı.

Tayvan Savunma Bakanlığı İstihbarat Genelkurmay Başkanlığı başkan yardımcısı Tümgeneral Huang Wen-Chi, bir basın toplantısında şunları söyledi: "Bu yılın temmuz ayından eylül ayına kadar olan dönem, Çin Komünist Partisi'nin tatbikatlarının en yoğun olduğu dönemdi. Tayvan Boğazı'nı çevreleyen sularda çok sayıda savaş gemisi faaliyeti var. Ayrıca Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde farklı bölgelerde çok sayıda savaş gemisi faaliyet gösteriyordu" dedi.