Tayvan ihracat siparişleri son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tayvan ihracat siparişleri son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Eylül 2024’te Tayvan’ın ihracat siparişleri, yıllık %4.6 artışla 53.8 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu, önceki ayki %9.1’lik artışın altında kalsa da, neredeyse iki yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Eylül 2024'te Tayvan'ın ihracat siparişleri, yıllık bazda %4.6 artarak 53.8 milyar ABD dolarına yükseldi. Ancak bu, bir önceki ay kaydedilen %9.1'lik artışın oldukça altında kaldı ve piyasa beklentisi olan %6.8'lik artışın da gerisinde yer aldı. Elektronik ürünlerdeki büyüme %10.5 olarak kaydedilirken, bu oran Ağustos'ta %13.2'ydi. Bilgi ve iletişim ürünlerinde %7, makinelerde %3.6 ve optik, fotoğrafik ve sinematografik cihazlarda %3.3 artış görüldü. Buna karşın, temel metallerdeki büyüme %4.3'e çıkarak belirgin bir artış gösterdi.

Elektrik makineleri ürünleri ise %4 artış sağladı. Öte yandan, kimyasallarda siparişler %8.5 oranında düştü. Tayvan’ın ana ticaret ortakları arasında en yüksek talep artışı, ASEAN ülkelerinde %13.4, ardından Japonya’da %9.8 olarak kaydedildi. Yeni siparişlerin, iş dünyasındaki güven üzerinde büyük bir etkisi olduğundan, bu veriler, gayri safi yurtiçi hasıladaki büyüme için öncü bir gösterge niteliği taşıyor.

img20210311173911173.jpg

Son Haberler
Komşusu anne-kızı darp eden profesör tutuklandı
Komşusu anne-kızı darp eden profesör tutuklandı
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den paylaşım geldi
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den paylaşım geldi
Babası ve kardeşini bıçaklayıp yanan evde ölüme terk etti
Babası ve kardeşini bıçaklayıp yanan evde ölüme terk etti
Malezya ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü
Malezya ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü
Almanya'da üretici fiyatlarında deflasyon
Almanya'da üretici fiyatlarında deflasyon