Tayvan ihracat siparişleri son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Eylül 2024'te Tayvan'ın ihracat siparişleri, yıllık bazda %4.6 artarak 53.8 milyar ABD dolarına yükseldi. Ancak bu, bir önceki ay kaydedilen %9.1'lik artışın oldukça altında kaldı ve piyasa beklentisi olan %6.8'lik artışın da gerisinde yer aldı. Elektronik ürünlerdeki büyüme %10.5 olarak kaydedilirken, bu oran Ağustos'ta %13.2'ydi. Bilgi ve iletişim ürünlerinde %7, makinelerde %3.6 ve optik, fotoğrafik ve sinematografik cihazlarda %3.3 artış görüldü. Buna karşın, temel metallerdeki büyüme %4.3'e çıkarak belirgin bir artış gösterdi.

Elektrik makineleri ürünleri ise %4 artış sağladı. Öte yandan, kimyasallarda siparişler %8.5 oranında düştü. Tayvan’ın ana ticaret ortakları arasında en yüksek talep artışı, ASEAN ülkelerinde %13.4, ardından Japonya’da %9.8 olarak kaydedildi. Yeni siparişlerin, iş dünyasındaki güven üzerinde büyük bir etkisi olduğundan, bu veriler, gayri safi yurtiçi hasıladaki büyüme için öncü bir gösterge niteliği taşıyor.