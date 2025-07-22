Tayvan işsizlik oranlarında 25 yıllık rekor

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Tayvan işsizlik oranlarında 25 yıllık rekor

Tayvan’da genel işsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde sabit kalırken, 20-24 yaş arası gençlerde işsizlik tehlikeli bir yükseliş içinde.

Tayvan’da Haziran 2025 itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 3.34 olarak açıklandı. Bu oran, ülkede Kasım 2000’den bu yana kaydedilen en düşük işsizlik oranı olarak dikkat çekiyor. Tayvan İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, bir önceki aya göre işsizlik oranında herhangi bir değişim yaşanmadı. Ancak işsiz sayısı 8 bin kişi artarak 404 bine çıktı. Aynı dönemde çalışan nüfus da 6 bin kişilik bir artışla 11 milyon 617 bine yükseldi.

GENÇLERDE İŞSİZLİK ALARM VERİYOR

Genel işsizlikteki istikrarlı seyir umut verici görünse de, genç işsizliği Tayvan hükümeti için büyüyen bir sorun olmaya devam ediyor. 20 ila 24 yaş aralığındaki genç işsiz oranı Haziran ayında yüzde 11.71’e yükselerek son sekiz ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu oran Mayıs ayında yüzde 11.14 olarak ölçülmüştü. Uzmanlara göre, bu yaş grubundaki işsizliğin yükselmesi, mezun olan gençlerin iş gücü piyasasına giriş sürecinde karşılaştıkları yapısal zorluklardan kaynaklanıyor. Ayrıca dijitalleşmenin etkisiyle bazı sektörlerde gençlerin yeterli deneyime sahip olmamaları da önemli bir faktör olarak görülüyor.

İŞGÜCÜNE KATILIM ARTIYOR

Haziran ayında Tayvan’da işgücüne katılım oranı da dikkat çeken bir artış gösterdi. Mayıs ayında yüzde 59.3 olan bu oran, Haziran’da yüzde 59.38’e çıktı. Bu artış, daha fazla bireyin aktif olarak iş aradığı ya da çalıştığı anlamına geliyor. Uzmanlar, düşük işsizlik oranı ile birlikte işgücüne katılımın da artmasının Tayvan ekonomisinin genel anlamda toparlandığına işaret ettiğini belirtiyor. Ancak genç işsizliğindeki artış, bu toparlanmanın tüm kesimlere eşit yansımadığını gösteriyor.

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