Tayvan'da askeri hareketlilik

Çin'in Tayvan Boğazı'nda başlattığı tatbikatların 24 Mayıs'a kadar süreceği belirtiliyor. Tatbikatların amacının, Çin birliklerinin gerçek muharebe yeteneklerini "ortak operasyonlarda sahada test etmek" olduğu belirtildi.

Tatbikatın başlamasından dakikalar sonra Tayvan Genelkurmayı, askeri kuvvetlerin tam alarmda olduğunu ve Çin'den gelecek saldırıları püskürtmeye hazır olduğunu belirtti.

Tayvan ordusu, Çin'in tatbikatlarına yanıt olarak Hsiung Feng III (HF-3) süpersonik gemisavar füzelerini kıyıya taşımaya başladı.