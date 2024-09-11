Tayvan'da düşen savaş uçağının pilotu bulundu

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransız yapımı "Mirage 2000" tipi savaş uçağının pilotu, koltuk fırlatma sistemiyle kendini uçağından ayırarak güvenli bir şekilde tahliye oldu. Pilot, Miaoli ilinin 9 deniz mili (yaklaşık 16,6 kilometre) açığında Tayvan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu ve gemiyle karaya çıkarıldı. Yapılan kontrollerde pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Savaş uçağı, Tayvan'ın kuzeybatısındaki Hsinchu ili açıklarında, gece uçuş eğitimi sırasında denize düşmüştü. Olayın ardından Tayvan ordusu ve sahil güvenlik ekipleri hemen arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı.

Öte yandan, Tayvan'da 2022'de bir Mirage 2000 savaş uçağı, Ada'nın doğusunda denize düşmüş, pilot düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye ederek kurtulmuştu.