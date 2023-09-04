Tayvan’da Haikui Tayfunu’nda 116 kişi yaralandı

Tayvan’ın güneyinde hafta sonu etkili olan Haikui Tayfunu nedeniyle 116 kişi yaralanırken 260 bin ev elektriksiz kaldı.

KAYNAK: İHA
Tayvan’da Haikui Tayfunu’nda 116 kişi yaralandı

Tayvan’da 4 yıl sonra karaya vuran ilk ilk tayfun olan Haikui Tayfunu’nu ülkede büyük hasara neden oldu. Tayfunun etkili olduğu 2 gün içerisinde 116 kişi yaralanırken özellikle dağlık kesimlerde çok sayıda toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağışlar nedeniyle güneydoğu bölgesinde toplam 7 bin kişi tahliye edilirken 260 bin ev elektriksiz kaldı. Yetkililer, ilerleyen saatlerde bölgeye yeniden elektrik verileceğini açıkladı. Tayfunun şiddetinin en fazla hissedildiği dün güney, doğu ve iç kesimlerdeki şehirlerde 1 gün tatil ilan edilirken feribot seferlerine de ara verildi. Tayvan Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada 208 yurtiçi ve 23 yurt dışı uçuşun ertelendiği kaydedildi.

Öte yandan dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Tayvan'daki tesislerinin normal şekilde çalıştığını ve tayfundan etkilenmediğini açıkladı.

TAYFUN ÇİN’E DOĞRU İLERLİYOR

Bugün itibariyle etkisini yitiren Haikui Tayfunu Çin’e doğru ilerliyor. Tayfunun yarın sabah saatlerinde Çin'in Guangdong ve Fujian eyaletleri arasındaki Shantou şehri yakınlarına ulaşması bekleniyor.

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