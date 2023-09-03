Tayvan’da hayat durdu. Haikui Tayfunu çok sert geliyor

Tayvan’da 4 yıl aradan sonra çok sert etki göstermesi beklenen Haikui Tayfunu yüzünden adeta hayat durdu. Eğitime ara verildi, çalışanlar izinli sayıldı.

Tayvan’da hayat durdu. Haikui Tayfunu çok sert geliyor

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Meteoroloji'nin kara tayfunu uyarısı sonrası bugün ülkenin yerel yönetimleri ve acil durum yetkilileriyle bir araya geldi.

Tayvan Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Merkezi Meteoroloji İdaresi Haikui Tayfunu için bir kara tayfunu uyarısı yayınladı. Bu tayfunun dört yıl içinde Tayvan'a inen ve adadan geçecek ilk tayfun olacağı ve bol miktarda su buharı getireceği de tahmin edilmektedir. Önümüzdeki Çarşamba gününe kadar Tayvan genelinde önemli ölçüde yağış olması ve kıyı bölgelerindeki rüzgar ve dalgaların giderek artması bekleniyor” denildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Açıklamada, ülkenin bazı illerinde eğitime ara verildiği ve iş yerlerinin çalışanlara izin verdiği ifade edilerek, “Başkan, bazı ilçe ve şehirlerde eğitime ara verildiğini, iş yerlerinin ise çalışanlarına izin verdiğini duyurdu. Başkan bir kez daha herkese bu tayfunun şiddetle yaklaştığını ve şiddetinin de arttığını hatırlattı” denildi.

Ing-wen, “Bunu hafife almamalıyız. Tüm birimler teyakkuzda olmalı, merkezi ve yerel yönetimler tayfunları önlemek için birlikte çalışmalıdır” dedi.

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