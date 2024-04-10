Tayvan’daki depremde can kaybı 16’ya çıktı

Tayvan’da 3 Nisan’da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı artmaya devam ediyor. Depremde bin 146 kişi yaralanırken, kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gerçekleşen depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, Taroko Vadisi'ne giden dağ yolunda seyir halinde olan bir sürücünün depreme yakalandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Deprem, heyelana yol açarken, düşen kayaların arasında kalan araçta bulunan 2 Taylandlının depremden birkaç saniye önce uyarı mesajı aldığı öğrenildi. Aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün aracını, dağ yolundaki tünele çekmeyi başardığı görüldü. Kayaların düşmesinden birkaç dakika önce, araçtakilerin “Az kalsın devam edecektim. Şimdi bizi kurtarmaları gerekecek” ifadelerini kullandıkları fark edildi.



