Tayvan'dan Çin'e dezenformasyon suçlaması

Çin, Tayvan'ın demokratik yapısını zayıflatmak ve ABD ile olan ilişkilerini sarsmak için dezenformasyon çabalarını hızlandırıyor. Tayvan Ulusal Güvenlik Bürosu, 2024 yılında yayılan yanlış veya taraflı bilgi sayısının bir önceki yıla göre %60 artarak 2,16 milyona ulaştığını açıkladı. Çin, özellikle gençleri hedefleyen TikTok gibi platformlar üzerinden sahte içerikler yayıyor.

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SOSYAL MEDYA VE YAPAY ZEKA KULLANIMI

Rapora göre, Facebook, YouTube ve X (eski adıyla Twitter) gibi sosyal medya platformları dezenformasyonun ana kanallarını oluşturuyor. Çin, yapay zeka kullanarak sahte videolar üretmek ve pro-Çin içerikleri yaymak için "gerçek olmayan hesaplar" oluşturuyor. Ayrıca, yorum bölümlerini Çin yanlısı mesajlarla doldurarak kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Tayvan hükümeti, bu tür teknolojik müdahalelere karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini belirtti.

ÇİN’İN ASKERİ VE SİYASİ BASKILARI

Tayvan, Çin’in yalnızca dezenformasyonla değil, aynı zamanda askeri ve siyasi baskılarla da karşı karşıya olduğunu vurguluyor. Çin, Tayvan çevresine savaş uçakları, gemiler ve balonlar göndererek askeri tatbikatlar düzenliyor. Tayvanlı yetkililer, bu tatbikatların adanın işgalini ve abluka senaryolarını simüle ettiğini belirtiyor.

TAYVAN’IN SAVUNMA STRATEJİSİ

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, yeni yıl mesajında savunma bütçesini artıracaklarını ve Çin tehdidine karşı önlemleri güçlendireceklerini açıkladı. Tayvan’ın demokratik değerlere sahip çıkma misyonunun, Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran gibi otoriter devletlere karşı küresel bir savunma hattının parçası olduğunu ifade etti.

DEZENFORMASYONUN GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Tayvan, özellikle gençleri hedef alan bu dezenformasyon kampanyalarının etkilerini azaltmaya odaklanıyor. Eğitim programları ve medya okuryazarlığı çalışmaları ile bireylerin doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak hedefleniyor. Tayvan yetkilileri, vatandaşları bilinçlendirmek ve dezenformasyona karşı direnci artırmak için uluslararası iş birliğini de önemsiyor.

KÜRESEL DEMOKRASİYE DESTEK ÇAĞRISI

Tayvan, Çin’in bilgi kirliliği ve askeri tehditlerine karşı uluslararası toplumu demokrasiye destek vermeye çağırıyor. Özellikle ABD ile olan yakın ilişkiler, Tayvan’ın bu mücadeledeki en önemli avantajı olarak görülüyor. Tayvan’ın açıklaması, Çin’in dezenformasyon ve askeri stratejilerinin bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.