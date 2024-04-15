Tazesinin kilosu 600 kurusunun 5 bin TL! Köylüler dağda gün doğmadan toplamaya başlıyor

Bahar döneminde yoğun yağış alan Antalya'nın Akseki ilçesinde ortaya çıkan kuzugöbeği mantarları vatandaşın gelir kapısı oldu.

Doğadan nadir olarak bulunan kuzugöbeği mantarlarının tazesi kilosu 600 liraya kadar giderken, kurutulmuşu ise bin 5 bin liradan alıcı buluyor. Kuzugöbeği mantarının; bağırsak ve mide hastalıklarında tedavi edici özellikte olduğu ifade ediliyor.

Nisan ve mayıs aylarında yağmur sonrası kuzugöbeği mantarı sedir, çam, köknar, meşe ağaçlarının dibinde yetişiyor.

"GÜNLÜK ORTALAMA BİR İKİ KİLOGRAM MANTAR TOPLUYORUZ"

Akseki’de kuzugöbeği mantarı toplayan Fatma Kara, mantarın nisan ve mayıs aylarında toplandığını ifade ederek, “Toros Dağları’nda nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte kuzugöbeği mantarı çıkmaya başladı. Kuzugöbeği mantarı her yerde çıkmaz. Güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan bölgelerde çıkar. Sabah arkadaşlar ile birlikte dağlara çıkar kuzugöbeği aramaya gideriz. Bu çok zevkli bir şey. Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Sabahtan akşama kadar saatlerce ağaçların dibini geziyoruz. Günlük ortalama bir iki kilogram mantar topluyoruz. Akseki’nin kuzugöbeğinin lezzetine doyum olmaz” diye konuştu.

"KIŞIN NOHUTLA PİŞİRMEK İÇİN İSE KURUTUYORUZ"

Kuzugöbeği mantarının toplamasının zevkinin bir başka olduğunu belirten Kara, “Kuzugöbeğini buldukça seviniyoruz. Genellikle her yıl topladığımız dağlardaki yerlere gidiyoruz. Bunun lezzeti bile bir başkadır. Yemeğini yapıyoruz. Kışın nohutla pişirmek için ise kurutuyoruz. Bu yıl havaların sıcak gitmesi sebebiyle kuzugöbeği erken çıktı. İnşallah havalar yağmurlu giderse mayıs ayı sonuna kadar kuzugöbeği toplamaya devam ederiz. Yağmur yağmazsa olmaz. Yağmur yağarsa ağaçların ve otların diplerinde çıkmaya devam eder” dedi.

SABAH SAATLERİNDE ARAMAYA ÇIKIYORLAR

Aksekili vatandaşlardan Hüseyin Çatlı ise sabahın erken saatlerinde yüksek yerlere çıkarak kuzugöbeği mantarı aramaya gittiklerini, akşama kadar bazen bir kilo, bazen 2-3 kilo kuzugöbeği mantarı topladıklarını ve oldukça zahmetli olduğunu söyledi.