TBB'den deprem bölgesi raporu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 18. ayında bölgedeki duruma ilişkin kapsamlı bir rapor yayınladı. TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, deprem bölgesindeki belediyelerin durumunu ve yapılan çalışmaların seyrini ele aldı. Yıldız, bölgede yapılan çalışmaların yerel yönetimlerle birlikte daha etkili bir şekilde sürdürüleceğini ve TBB olarak durumu yakından takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

TBB, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin 18. ayına girilirken, bölgedeki mevcut durumu gözler önüne seren bir rapor yayınladı. Rapor, depremin etkilediği 11 ilde 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiğini, 100 bin insanın yaralandığını ve 260 bin konutun ya tamamen yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını ortaya koydu. Ekonomik kayıpların ise 100 milyar dolara yaklaştığı belirtildi.

Yıldız, "6 Şubat’ta büyük bir felaket yaşadık. 11 ilde milyonlarca vatandaşımız bu afetten doğrudan veya dolaylı olarak etkilendi. Depremin ardından bölgeye olan ilginin azalmaması, yardımların ve yapılan çalışmaların sürdürülebilir olması için sahada kapsamlı bir çalışma yaptık" dedi. Yıldız’ın ifadesine göre, raporun oluşturulmasında bölgedeki yerel yönetimlerle yapılan çalışmalar ve vatandaşlardan alınan geri bildirimler de etkili oldu.

"YEREL YÖNETİMLERİN KATKISI YETERİNCE ALINAMADI"

Deprem sonrası süreçte en büyük eksikliklerden birinin yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlanamaması olduğunu vurgulayan Yıldız, merkezi hükümetin çalışmalarını yerel aktörlerle yeterince koordine edemediğini ifade etti. "Yerel yönetimlerin imkanları ve kabiliyetleri, deprem bölgesinde yaraların sarılmasına katkı sunabilecek düzeydeydi. Ancak bu güçten yeterince yararlanılamadı. Belediyelerin çözüm süreçlerine katkısının artırılması, yerel yönetimlerin bu konuda daha aktif bir rol alması gerektiğini tespit ettik" dedi.

Yıldız, raporda ön plana çıkan bazı kritik başlıkları da paylaştı. Yaklaşık 700 bin vatandaşın hâlâ konteyner kentlerde yaşadığını belirterek, bu geçici barınma alanlarının giderek yıprandığını, altyapı eksikliklerinin arttığını ve özellikle çocuklar, engelliler ve kadınlar için yeterli sosyal donatıların olmadığını söyledi. "Konteyner kentlerde yaşam, vatandaşlarımız için çok zor. Eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar yeterince karşılanamıyor. Barınma, sağlık ve eğitim konularında acilen adım atılması gerekiyor" diye ekledi.

EKONOMİK KALKINMA İHTİYACI

Bölgedeki ekonomik durumun ciddi bir boyutta olduğuna da dikkat çeken Yıldız, işsizlik ve nitelikli iş gücüne erişim konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtti. "Bölgenin ekonomik kalkınması için devletin işletmelere ve tarıma daha fazla destek sağlaması gerekiyor. Yeni yatırımların teşvik edilmesi ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, bölge için hayati önem taşıyor" dedi.

TBB’nin saha çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Yıldız, deprem bölgesindeki belediyelere yönelik destek paketlerinin uygulamaya koyulduğunu belirtti. "89 iş makinesi ve araç bölgedeki belediyelere hibe edilecek. Şu ana kadar bazı araçlar bölgeye gönderildi. Bu hibe paketi, 500 milyon lira civarında bir bütçeye sahip" dedi. Ayrıca, depremden etkilenen belediyelerle daha iyi bir eşgüdüm sağlanması amacıyla bir "takip ve izleme komisyonu" kurulmasına karar verildiğini söyledi.

Yıldız, TBB’nin belediyelerle işbirliğini artırarak, yerel yönetimlerle daha sıkı bir koordinasyon içinde olmaya devam edeceğini belirterek, "Bölgede yapılan tüm çalışmaları yakından takip edeceğiz ve belediyelerimize her alanda destek sunmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.