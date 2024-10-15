TBMM 275 işçi alımı yapacak. Şartlar belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İdari Teşkilatı bünyesinde görevlendirilmek üzere 275 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

TBMM personel alımı için başvuru tarihleri, başvuru şartları ve başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar belli oldu.

Meclis'te çalışmak isteyen adaylar için kritik önem taşıyan işe alım için noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek.

İsper Aş Genel Müdürlük Personel Servisi Hizmeti Alımı İşi İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş.

TÜBİTAK 29 personel alımı yapacak. Başvuru şartları belli oldu

MECLİS'E GİRECEK MESLEKLER

Kebapçı

Dönerci

Pideci

Bakıcı Anne

Cankurtaran

Araç Yıkama İşçisi

Asansör Bakım ve Onarım İşçisi

Aşçı

Atık Toplayıcısı

Bahçıvan

Bulaşıkçı

Ciltçi

Çamaşırhane İşçisi

Çatı İşçisi

Çilingir

Dijital Baskıcı

Döşemeci

El Dekor Süslemeci

Elektronikçi

Fayans İşçisi

Garson

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

İnşaat Boyacısı

Kaynakçı

Marangoz

Resepsiyon Görevlisi

Şoför

Temizlik İşçisi

SON BAŞVURU TARİHİ 27 EKİM 2024

TBMM tarafından duyurulan sürekli işçi alımı için başvuru süreci 14 Ekim 2024 tarihinde başlamış olup, başvurular 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

Bunun yanı sıra adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Başvuru için belirlenen bu tarihlerin dışına çıkılmaması gerekmekte olup, başvuruların süresinde yapılmaması durumunda adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TE

TBMM personel alımı başvuru işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım modülü aracılığıyla yapılacak.

KURA İLE BELİRLENECEK

TBMM personel alımı başvuruları tamamlandıktan sonra 18 Aralık 2024 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimi dijital ortamda gerçekleştirilerek TBMM’nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.

Kura çekimi sonucu belirlenen adaylar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulacak ve uygun bulunan adaylar sürekli işçi olarak göreve başlayacaklar.

Kura çekiminin sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar kura çekiminin canlı yayınına https://www.tbmm.gov.tr adresinden ulaşabilecekler.

TBMM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

TBMM personel alımında aranan başlıca şartlar ise şu şekilde:

Türk Vatandaşı Olmak: Adayların başvuru yapabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Yaş Şartı: Başvuruda bulunacak adayların, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Yani, 27 Ekim 2024 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış adaylar başvuruda bulunabilir.

Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adayların, kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekmektedir. Bu kapsamda, Anayasal düzene ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar başta olmak üzere, belirli suçlardan mahkûmiyet almamış olmak şartı aranmaktadır.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli ya da muaf durumda olmak gerekmektedir. Askerlikle ilişiği bulunan adaylar başvuruda bulunamayacaktır.

Sağlık Durumu: Adayların, görevlerini sürekli yapmalarına engel olacak bedensel ya da zihinsel bir sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.

Emeklilik veya Malullük Aylığı Almamak: Adaylar, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmalıdır (dul ve yetim aylığı alanlar hariç).

Disiplin Durumu: Adayların, daha önce kamu görevinde çalışırken meslekten ya da görevden ihraç edilmemiş olması gerekmektedir.

Genel şartların yanı sıra TBMM’nin ilan ettiği Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosu içerisinde yer alan özel niteliklerin de sağlanması gerekiyor.

Belirtilen tabloda her bir kadro için gereken eğitim, deneyim ve yetkinlik şartları detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Adayların başvurularını yapmadan önce bu tabloyu dikkatlice incelemeleri ve ilgili pozisyonun gerekliliklerine uygun olup olmadıklarını teyit etmeleri tavsiye ediliyor.