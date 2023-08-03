Son dakika.. Son dakika.. TBMM 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı

KAYNAK: AA
Son dakika.. Son dakika.. TBMM 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı talebi üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun 8 Ağustos Salı günü toplanması için çağrıda bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurulu'u, 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.

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CHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzalarıyla Meclis’e sunulan olağanüstü toplantı başvurusunda “Rant hırsıyla yapılan doğa katliamlarının süreklilik halini alması, yeşile ve çevreye düşman bir yönetim anlayışının egemen kılınması, Anayasa’nın 56. Maddesinde yer alan “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” ve 169’uncu maddesinde yer alan “Ormanlara zarar verecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez” hükümlerinin hilafına davranılmış olması nedeniyle sadece günümüzü değil gelecek kuşakları da etkileyecek bu katliamların Meclisimizde ele alınması, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapılmaktadır” denildi.

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