TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Alican Güneş için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde​ şehit olan Piyade Onbaşı Alican Güneş için taziye mesajı yayımladı.

KAYNAK: AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Alican Güneş için başsağlığı mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Alican Güneş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

tbmm.jpg

Öne Çıkanlar
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
CHP'li milletvekilleri Whatsapp'ta birbirine girdi: Kavgada yazılan mesajlar tek tek ifşa oldu! Siyaset
CHP'li milletvekilleri Whatsapp'ta birbirine girdi: Kavgada yazılan mesajlar tek tek ifşa oldu!
Dünyaca ünlü banka merkez bankasının faiz kararını açıkladı Gündem
Dünyaca ünlü banka merkez bankasının faiz kararını açıkladı
'Diyarbakır hasır bileziği' coğrafi işaretle tescillendi Gündem
'Diyarbakır hasır bileziği' coğrafi işaretle tescillendi
Üsküdar’da TOMA'nın da bulunduğu 14 araç birbirine girdi Gündem
Üsküdar’da TOMA'nın da bulunduğu 14 araç birbirine girdi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı Spor
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı
Kafasına vura vura öldürdü. Karısıyla birlikte yakaladığı erkeğe yaptıkları kan dondurdu Yaşam
Kafasına vura vura öldürdü. Karısıyla birlikte yakaladığı erkeğe yaptıkları kan dondurdu
'Erciyes 2023 Tatbikatı' gece atlayışı ile başladı Gündem
'Erciyes 2023 Tatbikatı' gece atlayışı ile başladı