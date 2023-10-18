TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Alican Güneş için başsağlığı mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Alican Güneş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.